Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ходе выступления на «Мастерской управления событиями» сообщил, что в скором времени будет утвержден кодекс этики российского спорта. Он подчеркнул, что этот документ поможет укреплению традиционных ценностей среди всех участников спортивного сообщества: атлетов, тренеров, болельщиков, сообщила пресс-служба «Мастерской новых медиа».

Мероприятие состоялось в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями», стартовавшей в марте текущего года для 60 участников — режиссеров, продюсеров, представителей НКО, специалистов в сфере молодежной и культурной политики из разных регионов страны. Это новое направление федеральной образовательной инициативы «Мастерская новых медиа», предназначенной для опытных медиатехнологов, PR-специалистов, блогеров и лидеров мнений, реализуемое совместно с консалтинговой группой «Полилог».

«Мы разрабатываем сейчас кодекс этики российского спорта. В нем будет 10 пунктов, в том числе и про ценности: уважение к старшим, семья, защита чести и интереса родной школы, города, региона. Россия, как видите, спортивная держава. Такого не было никогда. И мы его в мае примем на коллегии Минспорта. Хором зачитаем и подпишемся», — отметил Дегтярев.

Как отметил министр, кодекс поможет сделать соревнования площадкой для соблюдения ценностей, проявления уважения к старшим, различным культурам и религиям. Он добавил, что любое спортивное мероприятие в России способствует продвижению русского культурного кода, который формируется благодаря работе волонтеров, насыщенной культурной программе, посещению музеев и участию в церемониях.

«Сразу после признания российского Олимпийского комитета мы начинаем заявочную кампанию по всем видам спорта, все соответствующие поручения главам федераций даны. Во-первых, это возможность для нас создать комфортные условия для национальной сборной: дома всегда легче, родные стены помогают. Второе — это продвижение наших ценностей, истории, культуры», — считает Дегтярев.

Среди экспертов «Мастерской управления событиями» — начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, замминистра культуры России Сергей Першин, олимпийский призер, хореограф-постановщик и продюсер ледовых шоу Илья Авербух и другие.

Участники программы дорабатывают свои проекты мероприятий, которые планируется провести на региональном и федеральном уровнях. Организаторы также запустили онлайн-курс с экспертами программы, посвященный основным этапам создания событий, доступный для всех желающих.