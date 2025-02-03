«Чистое вранье»: Татьяна Тарасова опровергла слухи о проблемах с сердцем
Тренер Татьяна Тарасова заявила, что здорова и скорую не вызывала
Фото - © РИА Новости
Заслуженный тренер по фигурному катанию и телеведущая Татьяна Тарасова опровергла появившуюся в Сети информацию об обострении проблем с сердцем, сообщает 360.ru.
В понедельник появились сообщения о том, что 77-летняя Тарасова якобы почувствовала боли в сердце и вызвала скорую, а при осмотре медики выявили у нее обострение гипертонии.
Сама Тарасова заявила, что здорова и скорая к ней не приезжала.
«Это чистое вранье», — сказала она.
Тренер добавила, что перед публикацией такой информации ей никто не позвонил. Это подрывает доверие к журналистам.