«Чистое вранье»: Татьяна Тарасова опровергла слухи о проблемах с сердцем

Тренер Татьяна Тарасова заявила, что здорова и скорую не вызывала

Заслуженный тренер по фигурному катанию и телеведущая Татьяна Тарасова опровергла появившуюся в Сети информацию об обострении проблем с сердцем, сообщает 360.ru .

В понедельник появились сообщения о том, что 77-летняя Тарасова якобы почувствовала боли в сердце и вызвала скорую, а при осмотре медики выявили у нее обострение гипертонии.

Сама Тарасова заявила, что здорова и скорая к ней не приезжала.

«Это чистое вранье», — сказала она.

Тренер добавила, что перед публикацией такой информации ей никто не позвонил. Это подрывает доверие к журналистам.