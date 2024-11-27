Чирлидеры из Ленинского округа одержали победу на фестивале в Подмосковье

В минувшие выходные в Подмосковье прошел фестиваль «Турнир РФСО Спартак» по чир спорту. Команда из Ленинского городского округа «Gravity Falls Gold» под руководством тренера Юлии Синельниковой в номинации «чирлидинг-стант» в возрастной категории юниоры/юниорки и Дарья Евсенейкина в номинации «чирлидинг-соло» возрастной категории юноши/девушки приняли участие в соревнованиях и стали победителями, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Соревнования проходили на высоком уровне, судьи были очень опытные во всех судейских категориях. Нашим спортсменам удалось показать блестящие результаты и опередить в своих номинациях сильнейших соперников. Все усилия, труд и преданность делу не остались не замеченными. Мы гордимся каждым из наших воспитанников. Продолжайте и дальше вдохновлять своим мастерством и командным духом», — приводятся в сообщении слова руководителя и тренера секции спортивного чирлидинга досугового центра «Юность» Юлии Синельниковой.

В пресс-службе рассказали, что в фестивале приняли участие более 800 воспитанников спортивных клубов из 17 городов России разных возрастных категорий. Конкретно в номинациях, в которых выступала команда из Ленинского городского округа, соперниками были спортсмены со всего Подмосковья. Участников оценивали по акробатическим номерам, артистизму, хореографии и другим показателям. В завершении фестиваля все победители были награждены медалями и дипломами.

«Наша команда называется „Gravity Falls“, что означает нарушение гравитации. В нашем спорте ребята, действительно, нарушают законы гравитации, выполняя сложные трюки. На тренировках мы оттачиваем все элементы, проходим серьезную подготовку», — добавила Юлия Синельникова.

Команда «Gravity Falls» является постоянными участниками различных соревнований, становясь призерами и победителями. На территории Ленинского городского округа спортивная секция действует с 2018 года. Воспитанники также принимают участие и в мероприятиях муниципалитета. Все тренировки проходят в деревне Калиновка на базе Калиновского филиала Видновской школы № 11 и досугового центра «Юность».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.