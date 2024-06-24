Четыре медали завоевали спортсмены Подмосковья на чемпионате России по пятиборью

Золотую и серебряную медали завоевали подмосковные спортсмены в личных соревнованиях, а также серебро и бронзу в командном зачете на чемпионате России по современному пятиборью среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионом страны стал Егор Громадский. В соревнованиях в бассейне подмосковный спортсмен проплыл с личным рекордом — 2.04,35. Победа в этой дисциплине позволила Егору возглавить турнирную таблицу и уйти с отрывом в 12 секунд над ближайшим преследователем в лазер-ране. В этой дисциплине решающей стала четвертая стрельба, после которой подмосковный пятиборец ушел с отрывом в 5 секунд, который и сохранился до самого финиша. Таким образом Егор Громадский стал двукратным чемпионом России по современному пятиборью.

В командных соревнованиях среди мужчин сборная Московской области заняла третье место. В составе команды выступали: Егор Громадский, Григорий Докучаев, Данил Калимуллин и Егор Суравнов.

В турнире среди женщин серебряную медаль завоевала Гульназ Губайдуллина. Здесь также судьбу золотой медали решила четвертая стрельба в лазер-ране. Подмосковная спортсменка допустила несколько ошибок на последнем рубеже и уступила звание чемпиона России представительнице Москвы и Самарской области.

В командном первенстве среди женщин сборная Московской области в составе Гульназ Губайдуллиной, Анастасии Чистяковой, Марины Тельновой и Елизаветы Ивановой завоевала серебряные медали.

Чемпионат России по современному пятиборью среди мужчин и женщин прошел в Москве с 18 по 22 июня. Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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