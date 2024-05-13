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Четыре медали завоевали подмосковные спортсмены на соревнованиях по маунтинбайку

Четыре медали завоевали представители Московской области на Международных и Всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту памяти старшего тренера по маунтинбайку Игоря Герасимова. В копилке команды региона одно золото и три серебра, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В возрастной группе юноши 13-14 лет золотую медаль Всероссийских соревнований завоевал подмосковный спортсмен Алексей Гиманов. Серебряным призером среди юношей в возрастной группе 15-16 лет стал представитель региона Кирилл Серяков.

В международных соревнованиях среди мужчин и женщин спортсмены Александра Ушакова и Даниил Осипов также завоевали серебряные медали.

Международные и всероссийские соревнования, посвященные старшему тренеру по велосипедному спорту Игорю Герасимову в олимпийской дисциплине «кросс-кантри», состоялись 12 мая в деревне Юкки Ленинградской области.



Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.