Четыре медали завоевали каратисты Щелкова на турнире в Казани

Щелковские спортсмены с 10 по 13 апреля побывали в столице Татарстана, где приняли участие в международном и Всероссийском турнире по карате «Кубок Ак Барс». Этот турнир уже стал одним из самых престижных и масштабных в нашей стране. В этом году в Казань приехали рекордное количество участников — 2 500 спортсменов из 15 стран и более 50 регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково, выступавшие в составе сборной Московской области, завоевали четыре награды: три серебра и одну бронзу.

Иван Сергеев занял второе место в категории ката среди мужчин, а Вероника Ефимова и Арина Михайлова завоевали серебро в категории ката для спортсменов 14-17 лет.

Виктория Сладкова заняла третье место в категории ката 10-11 лет.

Спортсменов подготовил тренер Антон Ракитский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.