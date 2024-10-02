Четыре медали взяли спортсмены Подмосковья на чемпионате России по метанию ножа

Представители Подмосковья завоевали три золотые и одну серебряную медали на чемпионате и первенстве России по спортивному метанию ножа. По итогам соревнования сборная региона заняла третье общекомандное место, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Сборная команда Московской области удачно выступила в самом значимом соревновании 2024 года. Победителями турнира стали Александра Колесникова среди девушек 16-17 лет в состязаниях на дистанциях 3 и 5 метров, а также Варвара Солдаткина среди женщин на дистанции 3 метра.

Серебряным призером стал Матвей Евланов среди юношей 14-15 лет в соревнованиях на дистанции 4 метра.

В командном зачете среди детей 12-17 лет Московская область заняла третье место. Также отметим, что спортсмены Егор Васильев и Матвей Евланов выполнили норматив кандидата в мастера спорта, а Александра Колесникова и Варвара Солдаткина выполнили норматив мастера спорта.

Чемпионат и первенство России по спортивному метанию ножа проходили с 25 по 30 сентября в Санкт-Петербурге. Участниками стали более 400 лучших спортсменов из 60 регионов России. Добавим, что следующий турнир такого уровня состоится в 2025 году в Хабаровске.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также глава Подмосковья сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.