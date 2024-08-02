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Четвертый этап чемпионата A5Motors Motoring пройдет 2–4 августа в Подмосковье

Четвертый этап чемпионата A5Motors Motoring состоится 2–4 августа на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе, сообщает RT .

«Откроет день заезд Supersport 300, затем на старт выйдут участники любительских классов Supersport 3 и Superbike 3», — рассказали организаторы.

Затем после паузы состоятся 2 главные гонки чемпионата A5Motors Motoring — Superbike/Superbike 2 и Supersport/Supersport 2.

В настоящее время в титульном зачете Superbike лидирует трехкратный чемпион класса Макар Юрченко.

Пятый этап чемпионата A5Motors Motoring состоится 16–18 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.