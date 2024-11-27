Черноголовские тхэквондисты стали чемпионами фестиваля «Содружество 2.0»!
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В СК «Черемушки» прошел открытый фестиваль по тхэквондо «Содружество 2.0», который собрал на одной площадке около 300 спортсменов из клубов Москвы и Московской области. Это мероприятие стало настоящим праздником для любителей тхэквондо, сообщила пресс-служба администрации городского округа Черноголовка.
Спортсмены спортивной школы «Черноголовка» под руководством А. Н. Зинина показали выдающиеся результаты и продемонстрировали высокий уровень подготовки.
Наши Чемпионы:
- Прасол Александр — 1 место;
- Прасол Алена — 1 место;
- Постнова Валерия — 1 место;
- Мальцева Вероника — 1 место;
- Завьялова Валерия — 1 место.
Второе место завоевали:
- Кочерова Александра — 2 место;
- Аккуратов Роман — 2 место.
Третье место:
- Балмочных Дарья — 3 место.
«Особенно запомнился финальный поединок Александра Прасола, который показал наилучший результат за всю свою спортивную карьеру! В моменты напряжения, когда казалось, что победа ускользает, Саша сумел нанести решающий удар всего за три секунды до конца боя, восхитив зрителей своей настойчивостью и мастерством! И я не мог понять, что произошло на соревнованиях, ведь почти все наши ребята стали чемпионами, а потом я понял, какой великолепный подарок своим мамам сделали наши дети, ко Дню матери! Горжусь вами и уверен, что впереди еще много ярких достижений!» — сказал тренер-преподаватель спортшколы «Черноголовка» Алексей Зинин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.