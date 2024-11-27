Черноголовские тхэквондисты стали чемпионами фестиваля «Содружество 2.0»!

В СК «Черемушки» прошел открытый фестиваль по тхэквондо «Содружество 2.0», который собрал на одной площадке около 300 спортсменов из клубов Москвы и Московской области. Это мероприятие стало настоящим праздником для любителей тхэквондо, сообщила пресс-служба администрации городского округа Черноголовка.

Спортсмены спортивной школы «Черноголовка» под руководством А. Н. Зинина показали выдающиеся результаты и продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Наши Чемпионы:

Прасол Александр — 1 место;

Прасол Алена — 1 место;

Постнова Валерия — 1 место;

Мальцева Вероника — 1 место;

Завьялова Валерия — 1 место.

Второе место завоевали:

Кочерова Александра — 2 место;

Аккуратов Роман — 2 место.

Третье место:

Балмочных Дарья — 3 место.

«Особенно запомнился финальный поединок Александра Прасола, который показал наилучший результат за всю свою спортивную карьеру! В моменты напряжения, когда казалось, что победа ускользает, Саша сумел нанести решающий удар всего за три секунды до конца боя, восхитив зрителей своей настойчивостью и мастерством! И я не мог понять, что произошло на соревнованиях, ведь почти все наши ребята стали чемпионами, а потом я понял, какой великолепный подарок своим мамам сделали наши дети, ко Дню матери! Горжусь вами и уверен, что впереди еще много ярких достижений!» — сказал тренер-преподаватель спортшколы «Черноголовка» Алексей Зинин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.