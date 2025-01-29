Чемпионы медиалиги поучаствуют в турнире по уличному хоккею в Подмосковье 23 февраля

Команды-чемпионы медиалиги ХК Hockey Brothers и ХК «10» станут участниками традиционного турнира по уличному хоккею Pond Hockey. Турнир пройдет 23 февраля по адресу: Красногорск, ул. Пионерская 31, стадион «Зоркий», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На сегодняшний день для участия в медийном дивизионе турнира по уличному хоккею подали заявки 4 представителя медиалиги. В Подмосковье сыграют ХК NBSK, ХК «Hockey Brothers», а также команды известного комика и шоумена Азамата Мусагалиева ХК «10» и спортивного функционера, организатора бойцовского промоушена Fight Nights Global Камила Гаджиева ХК «TruFighters». ХК «Hockey Brothers» и ХК «10» становились чемпионами в первом и втором сезонах проекта соответственно.

В любительском дивизионе заявки подали 11 команд: «Феникс» (Люберцы), «Мясодел» (Краснодар), «Радуга» (Дубна), «Соловей» (Красногорск), «Авангард» (Домодедово), «Акулы» (Видное), АСГ (Обнинск), «Сатурн» (Раменское), «Нахабинская Ракета» (Нахабино), «Волки» (Ярославль) и «Meteor» (Москва). В профессиональном дивизионе участие подтвердили два коллектива: «Дали» (Воскресенск) и «Пассажиры» (Можайск). Прием заявок продолжается на сайте: https://pondhockey.ru/.

К участию в любительском турнире по уличному хоккею Pond Hockey допускаются все желающие в возрасте от 14 лет. Игры будут проходить в формате 4×4 без вратарей, а состав каждой команды не должен превышать 7 человек.

Для победителей и призеров в профессиональном дивизионе предусмотрен призовой фонд.

Для желающих принять участие, но не собравших команду, есть возможность оставить заявку на поиск коллектива на официальной странице в VK. Там публикуются актуальные новости предстоящего события.

Понд-хоккей — это разновидность хоккея с шайбой под открытым небом, в который играют «четверками», без вратарей. В нем запрещены силовые приемы — только дриблинг и слаженная работа всей команды. Первый турнир прошел на льду стадиона «Зоркий» в Красногорске и собрал более 40 команд. В прошлом году участниками соревнований стали 59 хоккейных коллективов.

Соревнования организованы в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.