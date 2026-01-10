Чемпионка России в спринте Караваева не верит, что ей дадут выступить в Европе

Нынешняя чемпионка РФ в беге на 100 метров Юлия Караваева не верит, что в этом сезоне ей дадут возможность выступать на полноценных международных стартах. Однако надежда у нее остается, рассказала она ТАСС .

У Караваевой спросили, надеется ли она, что в 2026 году ей дадут возможность выступить на международных стартах. Она ответила, что веры нет, но надежда имеется.

«Но тренер у меня верит, поэтому продолжаем тренироваться», — отметила спортсменка.

7 января на турнире в Екатеринбурге Караваева пробежала 60 метров за 7,21 секунды. Она хотела пройти эту дистанцию быстрее 7,20.

Караваева в августе 2025 года выполнила квалификационные нормативы для участия в летнем чемпионате Европы-2026 на дистанциях 100 и 200 метров. Однако этот фактор не является основанием для включения российских легкоатлетов в список участников чемпионата Европы.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций в марте 2022 года перестала допускать россиян и белорусов до участия в своих соревнованиях. Это произошло после начала спецоперации.

