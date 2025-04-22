Чемпионат России по футзалу среди спортсменов со слабым зрением пройдет в Раменском

В ближайшие дни Раменское станет центром проведения чемпионата России по футзалу среди спортсменов с нарушениями зрения. С 23 по 27 апреля малый зал спорткомплекса «Борисоглебский» примет сильнейшие команды футболистов страны, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 23 апреля в 13:30. В этот же день с 14:00 до 17:00 пройдут первые игры чемпионата. 24 и 25 апреля матчи будут проходить с 9:00 до 13:00. 26 апреля расписание игр немного сдвинуто — с 10:00 до 13:00. После завершения всех встреч в этот же день состоится церемония закрытия и награждение победителей.

Футзал для слепых и слабовидящих спортсменов — разновидность мини-футбола, адаптированная для людей с нарушениями зрения. Игра проходит на площадке меньших размеров с использованием звенящего мяча. Благодаря таким соревнованиям люди с инвалидностью по зрению получают возможность вести активный образ жизни и заниматься спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.