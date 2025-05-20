Чемпионат России по дрэг-рейсингу пройдет в Раменском округе 24–25 мая

В Раменском округе пройдут все этапы чемпионата России по дрэг-рейсингу RDRC. Первый этап состоится 24–25 мая на трассе RDRC Racepark в подмосковной деревне Верея. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дрэг-рейсинг — зрелищная дисциплина автоспорта, где болиды мощностью свыше 100 тыс. лошадиных сил разгоняются до 300 км/ч за считанные секунды. По словам руководителя чемпионата России по дрэг-рейсингу RDRC Тиграна Сеферяна, в Раменском округе созданы идеальные условия для проведения чемпионата.

Все пять этапов соревнований и Суперкубок пройдут на многофункциональном комплексе экстремальных видов спорта RDRC Racepark в деревне Верея. В рамках каждого этапа будут организованы тематические фестивали для болельщиков.

Зрители смогут вблизи рассмотреть уникальные спортивные болиды и услышать рев их мощных двигателей. Для обеспечения безопасности гостей будут задействованы сотрудники правоохранительных органов и служб экстренного реагирования.

По информации организаторов, чемпионат России по дрэг-рейсингу RDRC ежегодно привлекает десятки тысяч зрителей со всей страны.

24 мая программа мероприятия начнется с торжественного открытия в 10:00. Весь день до 20:00 гости смогут насладиться ревом моторов и зрелищными заездами. А уже 25 мая программа стартует в 10:00. Закрытие площадки для зрителей запланировано на 19:00.

Возрастные ограничения 16+.

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