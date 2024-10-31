Чемпионат Подмосковья по самбо состоится в Люберцах 2 ноября

Чемпионат Московской области по самбо среди мужчин и женщин пройдет во дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы в субботу, 2 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сильнейшие спортсмены региона поборются за право представлять Подмосковье на Чемпионате Центрального Федерального округа, который пройдет с 20 по 22 декабря в Рязани.

Соревнования в Люберцах пройдут в шестнадцати весовых категориях (по восемь — у мужчин и у женщин). В них примут участие свыше ста человек.

Городской округ Люберцы традиционно будет представлен сильнейшими самбистами.

Соревнования в субботу пройдут на трех коврах. Начало в 11:00. Вход свободный. Возрастные ограничения: 3+.

В Люберцах функционирует Федерация округа по самбо. В настоящее время в ней открыто 16 отделений. Записаться на занятия борьбой можно по телефону +7 (926) 146-81-11 или оставив заявку на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.