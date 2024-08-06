Чемпионат Московской области по гольфу собрал более 100 участников

Более 100 гольфистов приняли участие в традиционном открытом чемпионате Московской области, который состоялся в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

По итогам двух дней турнира двукратным чемпионом Московской области стал подмосковный гольфист, чемпион России 2022 года Давид Нагиев. Он занял первое место в мужском зачете и в абсолютном зачете соревнований. На третью ступень пьедестала поднялись Алиса Молоканова и Андрей Павлов, которые также представляли Московскую область в женском и мужском зачете соответственно.

Чемпионату предшествовал тренировочный раунд, в рамках которого спортсмены познакомились с полем, его ландшафтом, скоростью гринов и смогли выстроить стратегию игры на предстоящие дни турнира. В первый день чемпионата прошли соревнования в уникальном формате «Pro-Am», где три игрока любителя играли в одной команде с профессиональным гольфистом. Сильнейшей стала команда одного из лидеров сборной России по гольфу Алексея Карасева. Он также завоевал «золото» в индивидуальном зачете среди профессионалов. Победительницей женского зачета чемпионата стала Александра Чекалина.

​Общий призовой фонд турнира составил 2,5 млн рублей — средства были распределены между лидерами абсолютного зачета.

«Благодарю игроков за их стремления, результаты, за их терпение, особенно в первый день, когда по погодным условиям была приостановлена игра. Турнир состоялся благодаря игрокам, прежде всего, без них не было бы этого соревнования, ровно, как и без спонсоров, и партнеров, которые помогли провести чемпионат на высоком уровне. Наши совместные усилия помогают популяризировать гольф в нашем регионе и в нашей стране», — прокомментировал организатор турнира, главный тренер сборной Московской области по гольфу Николай Афанасьев.

​В финальный день для всех гостей турнира был организован мастер-класс по гольфу с профессиональными тренерами, где любой желающий смог попробовать себя в новом виде спорта.

​Традиционный открытый чемпионат Московской области по гольфу прошел с 30 июля по 2 августа в Одинцовском округе на территории гольф-клуба «Agalarov Golf&Country Club».

​Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.