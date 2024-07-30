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Чемпионат мира по русским шашкам пройдет в Одинцовском округе с 5 по 15 сентября

В Одинцовском округе с 5 по 15 сентября пройдет чемпионат мира по русским шашкам. Игры будут проводиться в отеле ПСБ «Патриот» в Кубинке. За шашечную корону приедут побороться спортсмены из России, Норвегии, Монголии, Конго, Германии, Колумбии, США и других государств. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Торжественная церемония открытия мирового первенства назначена на 12:00 6 сентября. Участие в мероприятии примут руководители Федерации шашек России и Международной федерации шашек, а также лица, широко известные в сферах спорта и образования.

Гостей ждет обширная зрелищная программа, экскурсии по знаковым местам парка ВС РФ «Патриот», мастер-классы и общение с прессой.

«Русскими шашками» называется одна из наиболее популярных разновидностей игры. Она имеет международный статус наряду со стоклеточными шашками.

В крупнейших соревнованиях, таких как чемпионаты мира и Европы, принимают участие представители более 40 стран.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.