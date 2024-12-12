Чемпионат и первенство Подмосковья по ушу пройдут в Люберцах 15 декабря

Во Дворце спорта «Триумф» округа Люберцы 15 декабря пройдут чемпионат и первенство Московской области по ушу-саньда. Ушу-саньда — это современное китайское искусство рукопашного боя и вид спортивного контактного единоборства, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В турнире примут участие более 250 спортсменов. Городской округ Люберцы представят 20 ушуистов. В программе соревнований полноконтактные поединки на татами по ушу-саньда и демонстрационные комплексы по ушу-таолу и кунгфу. На торжественном открытии соревнований будут присутствовать Герой России, заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев, чемпионы мира и Европы по ушу», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что торжественное открытие соревнований состоится 15 декабря в 10:00 на арене Дворца спорта «Триумф». Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.