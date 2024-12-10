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Чемпионат и первенство по армрестлингу прошли в Подмосковье

Областной чемпионат и первенство по армрестлингу прошли на территории Балашихи. Городской округ впервые принимает соревнования областного уровня по данному виду спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чемпионат был организован федерацией армрестлинга Московской области при поддержке министерства спорта Подмосковья, администрации городского округа Балашиха и Федерацией силовых видов спорта региона.

В чемпионате и первенстве по армрестлингу приняли участие более 250 человек со всей Московской области. С приветственным словом и добрыми напутствиями к участникам обратился депутат Совета депутатов городского округа Балашиха, директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» Евгений Николаев.

По итогам турнира победители представляет Московскую область на чемпионате России по армрестлингу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.