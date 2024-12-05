Чемпион мира по боксу провел открытую тренировку для детей в Балашихе

Чемпион мира по боксу организовал открытую тренировку по вольной борьбе для детей из многодетных семей в Балашихе. Мероприятие прошло в рамках партпроекта «Старший брат», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На территории Балашихи постоянно проводятся такие открытые тренировки для ребят. Регулярные занятия спортом помогают им правильно расставлять жизненные приоритеты, а такие виды спорта, как бокс или борьба, учат полному самообладанию и гармонии. Такие мероприятия являются ярким примером социальной поддержки и заботы о подрастающем поколении», — отметил член фракции «Единая Россия» Александр Бахтин.

Партийный проект «Старший брат» показывает свою эффективность в создании равных возможностей для детей из многодетных семей, помогая им раскрыть свой потенциал и развиваться в здоровой и спортивной среде. Благодаря таким инициативам, дети получают не только физическое развитие, но и важные жизненные уроки, необходимые для успешной самореализации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.