Чемпион мира по боксу провел мастер-класс для детей в Видном

Чемпион мира по боксу Марк Петровский приехал в Ленинский городской округ, чтобы провести обучающее занятие для воспитанников бойцовского клуба заслуженного тренера России спортсмена Артура Варданяна. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Уточняется, что Марк Петровский — российский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой и супертяжелой весовых категориях. В ноябре 2021 года он стал чемпионом мира в категории свыше 92 кг. Спортсмен специально приехал в Видное, чтобы провести мастер-класс по боксу для воспитанников клуба единоборств заслуженного тренера России Артура Варданяна.

«Мы должны своим примером показывать, что можно добиваться высот, несмотря на какие-то травмы, поражения и боли. Нужно заниматься, выступать, и тогда все обязательно получится», — приводятся в сообщении слова чемпиона мира по боксу Марка Петровского.

Артур Варданян регулярно приглашает именитых спортсменов. В этот раз путем голосования в социальных сетях выбрали именно Марка Петровского.

«Это очень важно, чтобы дети видели, что есть такие грандиозные люди, которые достигли самых высоких вершин в спорте. Сегодня у ребят была уникальная возможность получить бесценные навыки от действующего чемпиона мира», — приводятся в сообщении слова Варданяна.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.