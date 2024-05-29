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Чемпион мира по боксу в ходе акции призвал отдыхающих убирать за собой мусор

В Серпухове прошла акция «Особенности национальной уборки». В ней принял участие чемпион мира по боксу Федор Чудинов, который провел разминку.

27 мая вместе с именитым спортсменом во всероссийской экоакции участвовало несколько сотен жителей г.о. Серпухов. Отмечается, что присутствовало много представителей молодежи.

Общими силами было собрано более четырех тон мусора.

«Мне приятно участвовать в акции: здесь сочетается физический труд, природа, общение с прекрасными людьми, и мы занимаемся благим делом», — сказал чемпион мира по боксу, депутат Совета депутатов г.о. Серпухов Федор Чудинов.

Активисты собрали пластиковые пакеты, шины, бутылки, упаковки от продуктов питания и другой мусор.

«Хочу призвать всех отдыхающих: убирайте за собой мусор. Россия — это наш общий дом, и мы должны соблюдать чистоту», — отметил Чудинов.

Для участников экологического праздника состоялся праздничный концерт, а также викторина о природе и ее защите.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.