Чеховский боксер завоевал Кубок мира

В Черногории завершился крупный международный юниорский турнир «Жемчужина Адриатики», который ежегодно собирает сильнейших боксеров со всего мира. В весовой категории 92 кг Россию представлял Ян Богданов, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по боксу «Витязь» имени А. В. Поветкина из города Чехов. В финальном бою он встретился с соперником из Казахстана и единогласным решением судей одержал победу, став победителем юниорского Кубка Мира, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С момента начала своей спортивной карьеры Ян Богданов принял участие в более чем 30 соревнованиях различных уровней, включая муниципальные, региональные, федеральные и международные турниры. В его активе — победы на первенствах России и международных соревнованиях, а также две бронзовые медали на первенствах мира по боксу.

В прошлом году спортсмен был удостоен звания «Гордость и слава городского округа Чехов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.