Чеховский боксер стал чемпионом страны

В муниципальном округе Чехове во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова завершилось первенство России по боксу среди юниоров и юниорок 17-18 лет. В течение 10 дней за титул чемпиона страны боролись более 500 спортсменов из 75 регионов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по боксу «Витязь» им. А. В. Поветкина Ян Богданов беспроигрышно провел серию поединков в весовой категории до 92 кг, одолел в финале противника из Орла и завоевав не только чемпионский титул, но и путевку на первенство Европы.

В марте 2025 года Ян Богданов уже становился чемпионом на кубке мира среди юниоров «Жемчужина Адриатики», который проходил в Черногории.

С момента начала своей спортивной карьеры Ян Богданов принял участие в более чем 30 соревнованиях различных уровней, включая муниципальные, региональные, федеральные и международные турниры. В 2024 году Ян Богданов был удостоен почетного звания «Гордость и слава городского округа Чехов» за свои достижения в спорте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.