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Чеховские танцоры вышли в финал на фестивале «Город танцует в парках»

В городском округе Чехов прошел отборочный тур II-го областного танцевального фестиваля «Город танцует в парках». Участники команды «Hot dance community» завоевали путевку в финал, став самыми юными конкурсантами среди 39 команд-финалистов со всей Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль «Город танцует в парках» организован по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. С каждым годом он становится все более популярным, количество участников значительно увеличивается.

В рамках финала мероприятия зрители могли насладиться концертными номерами от известных танцоров и музыкальных хедлайнеров. Оценивали выступления именитые судьи — Егор Дружинин и Игорь Рудник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.