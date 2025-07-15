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Чеховские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по легкой атлетике

Легкоатлеты спортивной школы «Витязь» им. В. И. Васильева» муниципального округа Чехов успешно выступили на всероссийских соревнованиях «Гран-при Московской области по легкой атлетике», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

12–13 июля на стадион «Подолье» посёлка Ерино состоялись ежегодные всероссийские соревнования по легкой атлетике. Участие в гран-при приняли более 500 спортсменов из 22 регионов России.

В первый день соревнований в беге на 1500 метров чеховские спортсмены завоевали две медали:

Екатерина Анурьева — 2 место в возрастной категории до 16 лет;

Анастасия Степанова — 3 место в возрастной категории до 18 лет.

Четвертое место на той же дистанции занял Максим Соболь, показавший одинаковое время с бронзовым призером соревнований, но, по решению фото финиша, не вошедший в призовую тройку.

Во второй день соревнований серебряную медаль в беге на 800 метров завоевала Ульяна Дорощенко.

Тренеры — Александр и Наталья Пятаевы.

Впереди у чеховских спортсменов чемпионат Московской области и два международных старта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.