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Чеховские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по дзюдо

Представители спортивной школы «Витязь» имени В. И. Васильева» в Чехове приняли участие в 1 этапе Подольской лиги дзюдо среди юношей до 13 и 15 лет, который был приурочен к подвигу Подольских курсантов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсмены из Чехова продемонстрировали высокие спортивные результаты и завоевали несколько призовых мест.

В возрастной категории до 13 лет:

2 место — Афоничев Максим;

3 место — Сергеев Игорь, Лукин Федор, Кысин Макар;

5 место — Семенов Кирилл, Яковлев Адам;

9 место — Новиков Данил, Федулов Тимофей.

В возрастной категории до 15 лет:

2 место — Федоров Влад;

3 место — Яковлев Марк, Егоров Игорь;

5 место — Кудишкин Арсений, Коновалов Данил, Беликов Дмитрий;

7 место — Жабин Владимир.

Судья команды, Логинова Ангелина, отметила хорошую подготовку юных спортсменов. Тренерский коллектив, состоящий из Прониной А. С., Сергеева В. И. и Кряклина В. Л., выразил гордость за своих подопечных и подчеркнул важность командного духа в достижении успехов.

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