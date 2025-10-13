сегодня в 16:56

Чеховские спортсмены завоевали 3 золота на чемпионате по пауэрлифтингу

С 11 по 12 октября в Подмосковье прошел Открытый Чемпионат Восточной Европы по пауэрлифтингу. За призы чемпионата боролись атлеты из четырех стран: России, Болгарии, Киргизии и Республики Беларусь. В соревнованиях участвовали более 130 городов из 66 регионов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники выступали более чем в 20 номинациях: пауэрлифтинг, силовое двоеборье, приседания, жим лежа, жимовое двоеборье, военный жим, народный жим, русский жим, становая тяга, пауэрспорт, бицепсовое двоеборье, бицепсовое троеборье, подъем на бицепс, армлифтинг, стритлифтинг и hip thrust по версиям WRPF/WEPF/WAF/WSF и прочее.

Спортсмены из муниципального округа Чехов выступили на соревнованиях, завоевав призовые места:

Антон Стаханов — первое место среди ветеранов до 49 лет в приседаниях с результатом 170 кг;

Сергей Задков — первое место в силовом двоеборье с общим результатом 425 кг. Кроме того, Сергей также показал выдающийся результат в жиме лежа, став первым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.