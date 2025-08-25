«Чеховские медведи» завоевали кубок губернатора по гандболу

сегодня в 15:21

В Чехове завершился международный турнир по гандболу за Кубок губернатора Московской области, который проходил во Дворце спорта «Олимпийский им. В. С. Максимова», сообщает пресс-служба администрации округа.

На протяжении трех дней команды из России, Республики Беларусь и Ирана боролись за победу.

Для болельщиков перед матчами и в перерывах были организованы различные активности и мастер-классы, гандбольный дартс, фотозона, аквагрим, баннер-раскраска, игра «Угадай счет», а также прошли автограф-сессии со звездами российского и мирового спорта.

Благодаря мастерству спортсменов и активной поддержке болельщиков на домашней арене «Чеховские медведи» смогли одержать победу во всех встречах с соперниками. В заключительный день соревнований «Чеховские медведи» разгромили иранский клуб «Сепахан» со счетом 34:22.

По итогам соревнований гандболисты из Чехова возглавили турнирную таблицу и завоевали Кубок губернатора.

1 место — «Чеховские медведи»,

2 место — «СКА-Минск»,

3 место — «Каустик»,

4 место — «Сепахан».

Торжественную церемонию награждения провели заместитель главы м. о. Чехов Елена Татарчук и президент федерации гандбола Московской области Олег Жолобов.

«Я очень рад, что «Чеховские медведи» одержали победу, и искренне надеюсь, что в следующем сезоне команда вновь будет на высшей ступени пьедестала почета во всех турнирах», — отметил Олег Жолобов.

Лучшим игроком Кубка в составе команды «Чеховские медведи» стал Роман Остащенко. Самым ценным игроком турнира был признан Александр Ермаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.