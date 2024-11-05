«Чеховские медведи» завершили победой финальный матч 11 тура суперлиги

«Чеховские медведи» в рамках суперлиги на домашней арене во Дворце спорта «Олимпийский» обыграли московский ЦСКА, который является действующим чемпионом страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Финальный матч одиннадцатого тура Суперлиги закончился уверенной победой чеховцев со счетом 29:24. Хозяева площадки вели всю игру.

«Аккуратно сыграли и в защите, и в нападении. Дали возможность не только лидерам отличиться, но проявить себя молодежи. Сегодня была одна команда, и это дало результат. Было мало ошибок, и не было индивидуальной игры. Зато был дух „медведей“, который увидели все», — подчеркнул главный тренер команды «Чеховские медведи» олимпийский чемпион Владимир Максимов.

Лучшим бомбардиром встречи стал капитан подмосковной команды Кирилл Котов.

После завершений тура в мужском чемпионате России наступает пауза на сборы национальных команд. Следующий матч «Чеховские медведи» проведут 15 ноября на домашней арене против питерского «Зенита» в рамках SEHA — Gazprom League.

Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.