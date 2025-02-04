«Чеховские медведи» вышли на первое место в чемпионате России по гандболу

Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» со счетом 30:23 одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга в домашнем матче в рамках чемпионата России — Суперлиги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Это очень важная победа с точки зрения психологии. У нас накопилось уже 3 или даже 4 поражения подряд от «Зенита». Я рад, что именно сегодня у нас получилось прервать эту серию поражений. Конечно, помогли родные стены. Хочу поблагодарить зрителей, давно не видел такого аншлага у нас. Сегодня чувствовалось присутствие на площадке восьмого игрока», — поделился эмоциями голкипер «Чеховских медведей» Артем Грушко.

​Победа над «Зенитом» позволила чеховцам занять первое место в турнирной таблице чемпионата страны, сместив с лидирующей позиции клуб из Санкт-Петербурга. Самым результативным игроком в составе «медведей» стал Александр Котов, отправивший в ворота соперника семь мячей.

​«Это была очень интересная игра для зрителей. Сегодня команды старалась при своей публике показать лучшую игру, им это удалось. Хорошо сыграли в защите, в нападении тоже было очень много удачных моментов. Конечно, есть еще над чем работать. Хочу выразить благодарность правительству Московской области за поддержку нашего клуба», — прокомментировал главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов.

​Следующий матч «медведи» проведут на выезде — 8 февраля в городе Брест. Это будет последняя встреча в рамках SEHA — Gazprom League, которая также определит место чеховцев в турнирной таблице данного турнира.

​Кроме того, в феврале подмосковную команду ожидают еще три игры: один матч в рамках Суперлиги (13 февраля в Волгограде) и два матча в рамках четвертьфинальной стадии Кубка России (19 февраля в Чехове и 25 февраля в Ставрополе). Прямые трансляции всех встреч будут доступны на телеканале «МАТЧ ТВ».

​Матчи чемпионата и Кубка России по гандболу проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.