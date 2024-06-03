Гандболисты подмосковного клуба «Чеховские медведи» завоевали серебряные медали турнира SEHA — Gazprom League. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальном в рамках «Финала четырех» противостоянии представители Подмосковья сразились с представителями Белоруссии клубом «Мешков Брест» на территории соперника. Первый тайм остался за «медведями». Однако к середине второго тайма брестчанам удалось вырваться вперед. Итоговый счет встречи — 32:30 (16:17).

Лучшим игроком матча был признан Артем Кулак, а самым результативным стал Виктор Фурцев, отправивший в ворота соперника семь голов.

Турнир в Бресте стал последним испытанием в сезоне 2023/2024 для подмосковных гандболистов. Добавим, что в прошлом году «Чеховские медведи» стали бронзовыми призерами SEHA — Gazprom League и в этом году улучшили результат.

Решающий матч «Финала четырех» SEHA — Gazprom League прошел в Бресте 2 июля 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.