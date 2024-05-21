«Чеховские медведи» стали серебряными призерами гандбольной Суперлиги

Подмосковный клуб «Чеховские медведи» завоевал серебряные медали чемпионата России по гандболу — Суперлиги, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальном противостоянии с московским ЦСКА гандболисты из Чехова потерпели два поражения подряд и, таким образом, заняли второе место на турнире.

Итоговая игра завершилась со счётом 27:30 в пользу столичных армейцев. Первый матч также остался за московской командой — 26:25. Встреча прошла 19 мая во дворце спорта «Олимпийский» имени В.Максимова в городском округе Чехов.

Отметим, что для «Чеховских медведей» это был 24 финал Суперлиги. При этом клуб является 21-кратным чемпионом страны.

В полуфинале чеховцы переиграли «Зенит» из Санкт-Петербурга. Стадией ранее, в четвертьфинале, был повержен челябинский «Динамо-Сунгуль».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.