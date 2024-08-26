«Чеховские медведи» стали бронзовыми призерами

24 августа в турецком городе Болу команда «Чеховские медведи» провела матч за 3-е место в рамках финала четырех SEHA — Gazprom League, в котором одержала победу над греческим клубом АЕК с результатом 26:24 (16:13). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Матч вышел напряженным и захватывающим. Соперники первыми открыли счет, однако подмосковные гандболисты быстро сравняли показатели. В начале встречи «Чеховские медведи» находились в роли догоняющих, но к 13-й минуте им удалось изменить ход игры и вырваться вперед, хотя преимущество оказалось недолгим. Греческие спортсмены продолжали активно сражаться, периодически выходя вперед.

Несмотря на преимущество в счете, напряжение на площадке сохранялось до последних секунд матча. Подопечные Владимира Максимова уверенно провели второй тайм и смогли преодолеть серьезное сопротивление со стороны соперников.

Таким образом, команда «Чеховские медведи» завоевала бронзовые медали финала четырех SEHA — Gazprom League.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.