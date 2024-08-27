«Чеховские медведи» стали бронзовыми призерами SEHA – Gazprom League

В матче за третье место подмосковная команда играла против греческого клуба АЕК и одержала победу со счетом 26:24 (16:13).

«Такие игры помогают не только готовиться к турниру. Они дают хороший рост для игроков, которые участвуют в этом турнире. Я благодарен за ту игру. Не важно, что мы выиграли. Гандбол стал лучше!»- прокомментировал игру главный тренер ГК «Чеховские медведи» Владимир Максимов.

Счет в противостоянии открыла греческая команда, но «Чеховские медведи» быстро отыгрались. В начале встречи чеховцы находились в роли догоняющих, но уже в первом тайме им удалось сломить ход игры и вырваться вперед. Стоит отметить, что на протяжении всего матча каждая из команд несколько раз перехватывала инициативу.

«Сегодня нельзя было оступиться. Мы собрались, с полной самоотдачей сыграли матч и довели до победы», — рассказал после финального свистка линейный ГК «Чеховские медведи» Александр Ермаков.

Подопечные Владимира Максимова уверенно провели второй тайм, несмотря на серьезное сопротивление со стороны соперников. Чеховцы одержали победу и стали бронзовыми призерами SEHA — Gazprom League.

Финальные игры турнира прошли 24 августа в турецком городе Болу.

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