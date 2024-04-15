«Чеховские медведи» стали бронзовыми призерами Кубка России по гандболу

Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» стал бронзовым призером Кубка России по гандболу среди мужских команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В матче за третье место чеховцы обыграли краснодарский «СКИФ» со счетом 41:25 (21:12).

«Впереди у нас четвертьфинал чемпионата, будем готовиться к нему. Работать есть над чем, в самых важных играх надо постараться избежать ошибок, которые допустили здесь, в Перми», — подчеркнул главный тренер «Чеховских медведей» олимпийский чемпион Владимир Максимов.

Отметим, что лучшим игроком в подмосковном клубе в матче со «СКИФом» стал Александр Котов. Приз зрительских симпатий получил Александр Ермаков, который стал самым результативным игроком встречи, отправив в ворота краснодарцев 7 голов. По итогам турнира линейный Александр Ермаков также был признан лучшим игроком «Чеховских медведей».

«Финал четырех» Кубка России прошел в Перми в ДК имени Сухарева.

Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.