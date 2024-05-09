«Чеховские медведи» сразятся за «золото» Суперлиги

Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» провел последнюю полуфинальную игру Суперлиги и по итогам сыгранных матчей будет бороться за чемпионский титул, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В борьбе за выход в финал чеховский гандбольный клуб провел две игры с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Первая встреча на территории соперника прошла в пользу подмосковной команды. Ответный матч на домашней арене «Медведей» остался за соперником, однако по итогам двух встреч команда Московской области вышла в финал Суперлиги.

Самым результативным игроком у «Чеховских медведей» стал Александр Котов, отправивший в ворота соперника восемь мячей.

«В конце играли больше на удержание. Знали, что есть запас, и это с нами сыграло злую шутку. Но главную задачу мы выполнили — вышли в финал», — подчеркнул после матча капитан «медведей» Кирилл Котов.

В финале подмосковный клуб сразится за чемпионский титул с московским ЦСКА. Отметим, что для «Чеховских медведей» это будет 24-й финал Суперлиги. Первая встреча с армейцами состоится 14 мая в Москве.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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