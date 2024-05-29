«Чеховские медведи» провели фестиваль для детей с ОВЗ в Подмосковье

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» провел фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках областного благотворительного фестиваля «Подари надежду», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Капитан «медведей» Кирилл Котов вместе с одноклубником Романом Остащенко и главным любимцем болельщиков маскотом Мишей провели мероприятие «Жизнь дана для того, чтоб Добро творить!».

Фестиваль прошел на базе Чеховского техникума в третьем структурном подразделении.

Состязания на ловкость и смекалку, связанные с гандболом, проходили в несколько этапов. Сначала участники разгадывали загадки, затем тренировались в меткости и забивали мячи в гандбольные ворота, участвовали в эстафетах и перетягивании каната, а также тренировали память в увлекательной игре.

Победители в личном зачете фестиваля получили подарки от ГК «Чеховские медведи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.