«Чеховские медведи» одержали победу в Бресте

«Чеховские медведи» провели заключительный матч группового этапа SEHA — Gazprom League «Дивизиона Восток» против гандбольного клуба «Мешков Брест» в гостях. Подмосковные гандболисты в упорнейшей борьбе одержали победу над действующим чемпионом турнира со счётом 28:25 (13:14) и вышли на второе место в группе.

Начало встречи гандболисты из муниципального округа Чехов взяли в свои руки. Они открыли счет и на протяжении 10 минут лидировали. Однако хозяевам площадки удалось сравнять и вырваться вперёд. На 42-й минуте красную карточку получил игрок БГК «Мешков Брест» Егор Будейко, а на 50-й был дисквалифицирован линейный подмосковной команды Александр Ермаков.

Подопечные Владимира Максимова, главного тренера команды из Чехова, были в роли догоняющих большую часть встречи, и казалось, что после удаления основного линейного и защитника чеховцев шансов на победу почти не осталось. Однако «фиолетово-белые» стали играть ещё лучше и взяли игру под свой контроль: сравняли счет, а затем и вырвались вперёд, забрав концовку. Итог встречи — 28:25 в пользу «Чеховских медведей».

Лучшим игроком матча в составе подмосковной команды был признан Евгений Дземин. Самыми результативными игроками в составе чеховцев стали сразу двое: Александр Ермаков и Евгений Дзёмин, забросившие по 6 мячей в ворота соперников.

«Мы выиграли у „Мешков Брест“ у них дома! До этого было много игр, и нам не удавалось их обыграть. И вот она, долгожданная победа! Мы равные команды. Все хотят выиграть, побороться. С такой командой как они, которая любит жесткую игру в защите, только приятно играть», — рассказал линейный «Чеховских медведей» Виктор Фурцев.

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