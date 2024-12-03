Чеховские хоккеисты продолжают уверенное выступление в Первенстве Московской области

30 ноября в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Чехове состоялись два захватывающих матча в рамках Первенства Московской области по хоккею среди юношей. Воспитанники спортивной школы «Витязь» имени В. И. Васильева продемонстрировали отличные результаты, укрепив свои позиции в турнире, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В категории 2011 года рождения команда «Витязь» из Чехова одержала убедительную победу над командой «Щелково», завершив матч с впечатляющим счетом 13:0. Тренер Д. В. Аляпкин смог организовать игроков так, что они продемонстрировали великолепную игру, осуществляя быструю атаку и уверенно действуя в обороне.

В категории 2009 года рождения команда «Витязь» также показала отличные результаты, одержав победу над «Химиком» из Воскресенска со счетом 3:2. Этот матч запомнится зрителям не только напряженной борьбой, но и тем, что чеховские хоккеисты смогли вырвать победу в овертайме под руководством тренера А. П. Каракезова. Этот успех подчеркивает настойчивость и волю команды к победе.

Кроме того, в рамках первенства состоялся выездной матч для юношей 2013 года рождения, где команда «Витязь» одержала победу над «Щелково» со счетом 4:2. Тренер С. К. Потемкин смог подготовить своих воспитанников к серьезному соперничеству, и им удалось продемонстрировать хорошую коллективную игру на льду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.