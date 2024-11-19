Чеховские гимнастки завоевали медали на соревнованиях

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С 16 по 17 ноября в Серпухове прошло первенство городского округа по художественной гимнастике «Серпуховские надежды». Воспитанницы отделения художественной гимнастики спортивной школы «Витязь» имени В. И. Васильева городского округа Чехов приняли активное участие в соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команды «№ 13» и «Чудеса» заняли первые места в групповых упражнениях по программе 1 спортивного разряда и 1 юношеского разряда соответственно. Их синхронные движения, точность и слаженность впечатлили зрителей и судей. Агата Беша стала второй в групповом упражнении по программе 2 юношеского разряда.

В индивидуальной программе Майя Илларионова заняла первое место по программе 3 спортивного разряда, София Сотникова — второе, а Ольга Кириленко — третье по программе 2 спортивного разряда.

Тренеры гимнасток — Куликова О. В. и Клементьева Ю. В. — гордятся успехами своих воспитанниц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.