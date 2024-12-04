С 29 ноября по 1 декабря 2024 года воспитанницы отделения художественной гимнастики спортивной школы «Витязь» имени В. И. Васильева приняли участие в традиционных спортивных соревнованиях Московской области «Гжельские узоры — 2024». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В составе команды выступали гимнастки Вера Сухарева и София Пугиева, которые представляли школу по программе кандидатов в мастера спорта в групповых упражнениях. Несмотря на серьезную конкуренцию и волнение, девочки проявили упорство и стремление к победе. Тренеры команды, О. В. Куликова и Ю. В. Клементьева, отметили, что не всегда все проходит так, как было запланировано, но каждая тренировка и каждое выступление остаются бесценным опытом для юных гимнасток.

Хоть гимнасткам не удалось занять призовые места, но они продемонстрировали высокие результаты, что является свидетельством их трудолюбия и любви к этому великолепному виду спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.