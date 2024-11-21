Чеховские гимнастки приняли участие во Всероссийских соревнованиях

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Команда спортсменок отделения художественной гимнастики спортивной школы «Витязь» имени В. И. Васильева» г. о. Чехов приняла участие во Всероссийских соревнованиях «Надежды России», которые проходили во Дворце спорта гимнастики «Татьяна — Арена» города Ульяновска. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мария Антонова в групповом упражнении, многоборье, по программе «кандидат в мастера спорта», в составе сборной команды Московской области, заняла 10 место среди субъектов РФ (из участвующих 56 команд).

Чеховские гимнастки Ксения Климанцева, Кира Рудакова, Эвелина Борш, Полина Финиковав составе команды ОФСОО «Олимп», приняли участие в соревнованиях среди физкультурно-спортивных обществ.

Тренеры девочек Ольга Куликова и Юлия Клементьева.

Перед каждым турниром ученицы оттачивают свои программы. На состязании они выполнили упражнения с пятью обручами и пятью парами булав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.