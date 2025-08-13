Чехов примет международный Кубок губернатора Подмосковья по гандболу

​Международный Кубок губернатора Московской области по гандболу пройдет с 22 по 24 августа в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В турнире примут участие 4 команды: «Сепахан» из Ирана, белорусский «СКА-Минск», «Каустик» из Волгограда и гандбольный клуб из Московской области «Чеховские медведи».

В рамках Кубка губернатора Подмосковья пройдут шесть матчей. Все противостояния состоятся на арене дворца спорта «Олимпийский» имени В. Максимова в городском округе Чехов.

​Откроет соревнования встреча иранского «Сепахана» и волгоградского «Каустика» 22 августа в 16:30. В этот же день в 19:00 сыграют «Чеховские медведи» и «СКА-Минск». 23 августа зрители в 13:30 увидят матч «Сепахана» и «СКА-Минск», а в 16:00 на площадку выйдут «Чеховские медведи» и «Каустик». В финальный день Кубка, 24 августа, «Каустик» померится силами со «СКА-Минск», встреча начнется в 12:30. Заключительная игра турнира между «Чеховским медведями» и «Сепаханом» стартует в 15:00.

​Билеты можно приобрести на официальном сайте «Чеховских медведей».

​Дата проведения — с 22 по 24 августа 2025 года. Место проведения: Московская область, город Чехов, улица Полиграфистов, 30, Дворец спорта «Олимпийский» имени В. Максимова.

Кубок губернатора Московской области по гандболу проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.