CAS отклонил апелляцию на лишение российских фигуристов олимпийского золота

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил все апелляции, поданные РФ, на лишение российских фигуристов золота за командный турнир Олимпиады в Пекине в 2022 году, сообщает РБК .

Речь идет о пересмотре результатов в командных соревнованиях по фигурному катанию после дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Обнуление ее результатов привело к тому, что вместо золотой медали сборная России получила бронзовую.

Олимпийский комитет России (ОКР), российские участники этих соревнований и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подавали апелляции. Однако CAS их не приняла.

Отдельная комиссия суда рассматривает апелляции, поданные представителями Канады, которая рассчитывала на третье место в этих соревнованиях. В итоге после скандала с Валиевой она заняла лишь четвертое место в командном зачете по фигурному катанию, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не стал пересчитывать баллы конкуренток спортсменки.

На Олимпиаде Валиеву заподозрили в употреблении триметазидина, признанного допингом. В конце января CAS дисквалифицировал ее до декабря 2025 года.