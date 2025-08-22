Бывший президент «Спартака» поделился ожиданиями от матча команды с «Рубином»

В преддверии шестого тура РПЛ, в котором «Рубин» встретится со «Спартаком», бывший президент «красно-белых» Андрей Червиченко поделился своими ожиданиями от предстоящего матча, сообщает Metaratings.ru .

«„Спартак“ показал очень хорошую игру с „Зенитом“, но у „Спартака“ в последнее время частенько бывает, что, показывая очень хорошую игру с одним из лидеров, они потом довольно блекло выглядят в следующих матчах», — отметил он.

Червиченко напомнил, что в прошлом сезоне после удачного матча с ЦСКА у «Спартака» началась череда неудач. Экс-глава клуба подчеркнул, что в предстоящей игре может произойти все что угодно, так как «Рубин» — серьезный соперник. Он также предположил, что Даку, которого «Спартак» не приобрел, возможно, захочет доказать, что клуб совершил ошибку.

После пяти туров текущего сезона РПЛ «Спартак» имеет в своем активе пять очков, что позволяет ему занимать 13-ю строчку в турнирной таблице. «Рубин» расположился на четвертой позиции с десятью очками.

Матч пройдет 23 августа в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало запланировано на 14:00 по московскому времени.