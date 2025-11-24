Бывший главный тренер «Спартака» Абаскаль выразил соболезнования семье Симоняна

Экс-тренер «Спартака» Абаскаль о покойном Симоняне: он был очень скромным

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выразил соболезнования семье легендарного игрока «красно-белых» и советской сборной Никиты Симоняна. Он также упомянул, что звал его на тренировки команды, сообщает Metaratings.ru .

«Конечно, я знал Никиту Симоняна. Я приглашал его на тренировки, чтобы он пообщался с нашими нападающими. Никита Павлович был очень скромным и дал полезные советы ребятам, чтобы те забивали больше голов. Мои соболезнования родным и близким Симоняна», — отметил Абаскаль.

Вместе со «Спартаком» Симонян четыре раза завоевывал титул чемпиона СССР как футболист и дважды как главный тренер. Помимо этого, он стал победителем Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

Симонян до сих пор удерживает звание самого результативного игрока в истории «Спартака», забив 160 мячей.

