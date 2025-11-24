Бывший главный тренер сборной России выразил соболезнования семье Симоняна

Экс-тренер сборной РФ о покойном Симоняне: было приятно проводить с ним время

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк выразил соболезнования родным и близким легендарного игрока «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна, отметив, что всегда ценил общение с ним, сообщает Metaratings.ru .

Футболист скончался 23 ноября, не дожив несколько месяцев до своего столетнего юбилея.

«Мои соболезнования семье… Во время моей работы в России у нас было несколько глубоких бесед. Он был скромным человеком со множеством прекрасных историй. Мне было приятно проводить с ним время при каждой нашей встрече», — поделился Хиддинк.

В составе «Спартака» Симонян четыре раза становился чемпионом СССР как футболист и дважды приводил команду к золотым медалям в качестве главного тренера.

Помимо этого, он стал победителем Олимпийских игр 1956 года, выступая за сборную СССР. Симонян до сих пор удерживает звание лучшего бомбардира «Спартака» за всю историю клуба, забив 160 голов.

