сегодня в 14:46

Брянские хоккеисты на выезде проиграли команде из Подольска

Брянские хоккеисты в выездной серии игр в первый же день проиграли спортсменам из клуба «Хорс» подмосковного Подольска, сообщает ГТРК «Брянск» .

Подмосковные хоккеисты достойно встретили противника из Брянской области. ХК «Хорс» одержал победу со счетом 4:3 на домашней арене.

Команды двух хоккейных клубов снова встретятся на льду. Игра состоится 8 ноября, начало запланировано на 19:00.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.