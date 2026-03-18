Брейкеры из Подмосковья взяли два серебра на турнире в Архангельске

Спортсмены из Подмосковья завоевали две серебряные медали на всероссийских соревнованиях по брейкингу BREAK RUMBLE-2026, которые прошли с 13 по 15 марта в Архангельске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В мужской дисциплине «брейкинг» второе место занял Мирослав «Miracle» Чернов, представляющий областной центр олимпийских видов спорта из Королева. Победителем стал спортсмен из Кемеровской области, третье место занял участник из Москвы.

В женских баттлах серебряную медаль завоевала Вероника «Serpente» Никишина, также представляющая областной центр олимпийских видов спорта в Королеве. Золото досталось участнице из Кемеровской области, бронза — спортсменке из Ростова-на-Дону.

Всероссийские соревнования BREAK RUMBLE-2026 прошли в Архангельске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.