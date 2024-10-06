Бразильский боец Перейра защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

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Боец смешанного стиля (ММА) из Бразилии Алекс Перейра победил американца Халила Раунтри. Он смог защитить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, сообщает ТАСС .

Поединок Раунтри и Перейры завершился техническим нокаутом. Всего было четыре раунда.

37-летний бразильский боец провел третью защиту титула за год. Так, весной он нокаутировал еще одного американца Джамаала Хилла, а летом победил чеха Иржи Прохазку.

Бразилец завоевал чемпионский титул после победы над Прохазкой в ноябре прошлого года. На счету Перейры 12 побед в смешанных единоборствах и два поражения.

Турнир UFC 307 состоялся на арене в американском Солт-Лейк-Сити.